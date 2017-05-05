Назван самый мощный смартфон в мире

Разработчики мобильного приложения AnTuTu опубликовали новый рейтинг самых производительных смартфонов в мире. Как ни странно, выход новых Samsung Galaxy S8 и S8+ не помог потеснить iPhone 7 Plus с первого места.

"Большой" флагман Apple на протяжении нескольких месяцев занимает лидерскую позицию в рейтинге AnTuTu с результатом 177 тысяч баллов. Новые смартфоны Samsung в свежем рейтинге показали практически одинаковый результат - 172,6 тысячи баллов с разницей в несколько единиц.

Сразу после iPhone 7 Plus и флагманов Samsung на четвертом месте в рейтинге разместился iPhone 7, набравший почти 171 тысячу баллов. Остальные места, за исключением десятого, достались китайским смартфонам - OnePlus 3T, LeEco Le Pro 3, OnePlus 3, LeEco Le Max 2 и ZTE Axon 7. Замыкающим в десятке лучших стал смартфон Asus ZenFone 3.