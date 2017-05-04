В iPhone обнаружили секретную возможность

В социальных сетях набирает популярность короткое видео, на котором запечатлена "секретная" возможность, реализованная в стандартном калькуляторе для операционной системы iOS.

PSA: you can backspace on the iPhone calculator pic.twitter.com/sBJMlANDNJ — CENSORED dialogue (@censoredialogue) 3 мая 2017 г.

Автор ролика заметил, что набранные на калькуляторе цифры легко стирать "свайпом" вправо или влево. Менее чем за сутки твит набрал суммарно более 50 тысяч лайков и ретвитов.

В разговоре с корреспондентом BuzzFeed автор "открытия" рассказал, что узнал о необычной возможности из поста на Reddit, опубликованного три года назад.

Издание отмечает, что многие обладатели iPhone не знали об этой возможности.

"Я несколько лет владею iPhone, и я не подозревала, что так можно было делать".