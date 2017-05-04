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Российская Газета

В iPhone обнаружили секретную возможность

В социальных сетях набирает популярность короткое видео, на котором запечатлена "секретная" возможность, реализованная в стандартном калькуляторе для операционной системы iOS.
Автор ролика заметил, что набранные на калькуляторе цифры легко стирать "свайпом" вправо или влево. Менее чем за сутки твит набрал суммарно более 50 тысяч лайков и ретвитов.
В разговоре с корреспондентом BuzzFeed автор "открытия" рассказал, что узнал о необычной возможности из поста на Reddit, опубликованного три года назад.
Издание отмечает, что многие обладатели iPhone не знали об этой возможности.
"Я несколько лет владею iPhone, и я не подозревала, что так можно было делать".
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