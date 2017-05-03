Космонавт Леонов рассказал о выходе в открытый космос

Советский космонавт Алексей Леонов , который стал первым человеком вышедшим в открытый космос, признался, что не знал, что его ждет в открытом космосе, а никому из близких не было известно о предстоящем событии.

"Я шел в никуда! Я ничего не знал и никто в мире не знал, что я там встречу и, что со мной будет. Было ли мне страшно? Нет. Меня вело любопытство и желание узнать, что же там. Страх сковывает человека, а если бы я дал страху овладеть мной, то никогда бы не вышел в открытый космос", — рассказал Леонов в интервью латвийской радиостанции Baltkom, которое он дал в рамках программы "Круглый стол", посвященной теме "Человек разумный".

По его словам, к выходу в открытый космос он готовился больше двух лет.

"Я готовился к полету, по специальной программе, два с половиной года. Все, без исключения, космонавты обязаны уметь работать в открытом космосе. Так же важна физическая и моральная подготовка. Мои близкие даже не знали, что я выйду в открытый космос, им было известно только то, что я совершу полет на корабле", — сказал Леонов.

Он также отметил, что человек создан природой очень удобным существом, а в будущем люди будут лучше, чем сейчас.

"Даже через много лет люди будут похожи на нас. Я верю, что они будут красивыми, стройными, добрыми, умными и, обязательно, покорят космос", — сказал Леонов.

Первый выход в космос был совершён советским космонавтом Алексеем Леоновым 18 марта 1965 года с борта космического корабля "Восход-2" с использованием гибкой (надувной) шлюзовой камеры.