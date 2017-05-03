Ученые заявили, что приложения для смартфонов могут привести к беременности

Американские ученые предостерегли слабую половину человечества от слепой веры в приложения для смартфонов, отслеживающие менструальные циклы. Полное доверие к подобным программам может привести к нежелательной беременности, заявили исследователи из Университета штата Вашингтон.

Тестирование более двух тысяч приложений проводилось с участием примерно 700 женщин, большая часть которых назвала программы ненадежными. По их словам, программы рассчитаны на регулярные точные циклы и не допускают никаких погрешностей, а также не учитывают многих факторов и обстоятельств.

Ученые признали, что пользоваться приложениями можно лишь с большой осторожностью, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Напомним, что американские ученые провели эксперимент с участием свыше 200 супружеских пар, по результатам которого составили оптимальное расписание занятий сексом.