Новая подлодка просканирует морские глубины

Главный конструктор ЦКБМ Евгений Топоров сообщил «Известиям», что строительство уникальной подводной лодки начнется в 2020 году. Субмарина-сканер — это обычный подводный атомоход, в конструкцию которого внесен ряд изменений. Главное из них — специальные крылья-сейсмодатчики. В нерабочем состоянии они спрятаны между внешним — «легким» и внутренним — «прочным» корпусами субмарины в носовой и кормовой частях. В рабочем положении они раскрываются словно плавники и образуют гигантскую сканирующую поверхность площадью в сотни квадратных метров.

Предполагается, что водоизмещение новой субмарины-сканера будет не более 14 тыс. т, что соответствует параметрам современной многоцелевой подводной лодки проекта 885 типа «Ясень». Автономность плавания — 90 суток, экипаж — 40 человек. Лодка сможет погружаться на 400 м (рабочая глубина всех боевых АПЛ).

— Стоимость такого корабля будет на 60% ниже стоимости «боевой» субмарины, — отметил Евгений Топоров. — У нас на борту нет систем вооружения.

Как рассказал «Известиям» руководитель проектной группы направления физико-технических исследований ФПИ Виктор Литвиненко, корабль разрабатывается в рамках проекта «Айсберг». Он предполагает создание целой сети из необитаемых буровых установок, роботов, подводных транспортно-монтажных и сервисных комплексов, а также автономных атомных реакторов. Задачей субмарины станет сейсморазведка: поиск полезных ископаемых и определение местности для развертывания подводных заводов. Уникальная субмарина станет главным звеном проекта и позиционируется как сугубо гражданская. Однако эксперты считают, что новый корабль, скорее всего, нужен военным. С его помощью они смогут точно позиционировать подводные дроны, кроме того, корабль будет полезен при развертывании на дне арктических морей глобальной системы контроля подводной обстановки «Гармония».

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин считает, что исследования дна пригодятся и для мирных целей (прокладка новых и контроль действующих маршрутов Северного морского пути, поиск полезных ископаемых), и для военного применения (контроль акваторий, слежение за военной активностью других государств).

— Создание подводной инфраструктуры требует точного знания особенностей морского дна, — рассказал эксперт. — Использование современных радаров и сенсоров, алгоритмов искусственного интеллекта позволяет подводным аппаратам в режиме реального времени формировать объемную картину рельефа. Это необходимо для прокладки кабелей, точной установки специального гидроакустического оборудования, выявления подводных каньонов, через которые скрытно могут пройти подводная лодка или необитаемые аппараты противника.

Проект «Айсберг» рассчитан на 20–30 лет. Эта разработка — единственная в мире. Сейчас ФПИ и ЦКБМ «Рубин» заканчивают проектирование комплекса.