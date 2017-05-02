Роскомнадзор начал замедлять процесс раздачи "пиратских" копий аудиовизуальной продукции с торрент-трекеров. Это осуществляется путем ограничения доступа к серверам, которые ответственны за организацию скачивания, говорится в сообщении на странице службы в Facebook.

"Роскомнадзор принимает меры по прекращению создания технических условий, обеспечивающих распространение "пиратских" копий аудиовизуальной продукции путем ограничения доступа к серверам торрент-трекеров - так называемым "анонсерам", - отмечается в сообщении. - Блокировка "анонсеров" позволяет замедлить процесс раздачи, поскольку торрент-клиент перестает получать информацию, у кого можно скачать тот или иной файл".

Процесс блокировки серверов осуществляют операторы связи по IP-адресу, уточнили в службе.

Роскомнадзор ведет активную борьбу с "пиратскими" торрентами. Так, блокировке подверглись такие популярные ресурсы, как Rutracker.org и nnm-club.mе (Noname Club).