5 триллионов кадров в секунду: самая быстрая в мире камера

В Швеции создали фотоаппарат, который позволяет зафиксировать сверхскоростные химические и физические процессы, происходящие за 0,2 триллионных доли секунды.

Забудьте о камере, которая снимает 100 000 кадров за секунду. Исследовательская группа Лундского университета в Швеции установила мировой рекорд: она создала самый быстрый фотоаппарат, который может «поймать» 5 триллионов кадров в секунду и зафиксировать действие, которое произошло за 0,2 триллионных доли секунды.

С помощью новой супербыстрой камеры можно будет снимать невероятно быстрые физические и химические процессы. Разработку уже хотят применять в биологии, биомедицине, физике и химии.

Чтобы продемонстрировать, как работает устройство, исследователи сняли на сверхбыструю камеру, как свет – набор фототонов – проходит расстояние толщиной с бумажный лист. В реальности это происходит за пикосекунду (то есть, одну триллионную долю секунды), а в полученном видео процесс замедлен в триллион раз.

Сейчас высокоскоростные фотоаппараты фиксируют изображения последовательно один за другим. Технология, разработанная шведскими исследователями, работает на базе совершенно нового алгоритма: она «ловит» несколько закодированных изображений в одном снимке, а затем преобразует их в видеоряд с помощью ключа шифрования на компьютере.

Камера уже нашла своего пользователя: химики с ее помощью будут изучать плазменные разряды, а также продолжительность жизни квантовых состояний в среде горения и в биологических тканях.