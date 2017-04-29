В Китае участников онлайн-игр лишат анонимности

Агентство Синьхуа сообщило о новых правилах, которые вводит Министерство культуры КНР.

С 1 мая этого года все желающие поучаствовать в онлайн-развлечениях будут обязаны вводить реальные сведения со своих удостоверений личности, используя настоящие имена. А операторы должны будут хранить регистрационные данные пользователей, чтобы в случае необходимости предоставить их органам надзора.

Особые требования к несовершеннолетним игрокам. Доступ к онлайн-развлечениям им ограничат по времени. Лимитируют и финансовые затраты на игры, передает РИА Новости.