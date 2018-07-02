Германия освоит Марс с помощью помидоров

Германии всерьез готовятся к обеспечению пищей космонавтов на Марсе. Обычная космическая еда в тюбиках занимает слишком много места, поэтому немцы готовят к многомесячному полету на Красную планету космическую оранжерею для выращивания помидоров. После имитации соответствующих условий на Земле рассада обещает расти штатно, другое дело, что вряд ли овощи приблизят покорение Марса. По словам экспертов, это слишком дорогостоящая миссия для всех земных игроков.

По самые помидоры

Пройдет всего несколько лет и миссия, казавшаяся еще недавно фантастикой — полет на Марс — станет реальностью. Практическая подготовка уже идет, и в ней, среди прочих, принимает участие бременское подразделение Немецкого центра аэрокосмических исследований (DLR), пишет Deutsche Welle , замечая важность продовольственного обеспечения будущих марсопроходцев. Проблема питания уже решается. Астронавты на борту Международной космической станции выращивали листья красного салата с помощью «Вегги» — системы по выращиванию растений на станции, но количество овощей здесь — ограниченное.

В 2017 году исследователи из Международного центра картофеля (The International Potato Center — CIP) совместно с консультантами из НАСА объявили об успешном завершении эксперимента — по выращиванию картофеля на Марсе. Правда, на Марсе не настоящем, а в одной из лабораторий в Перу , где имитировались условия, сходные с марсианскими. По словам представителя НАСА Криса Маккейна, исследователи использовали песчаный грунт, светодиодные лампы при низком давлении, с минимум кислорода при обилии углекислого газа в теплице. Дэвид Рамирес, один из ученых CIP, сказал, что одна из самых важных задач для будущих миссий на Марс — земледелие: «Это единственный способ гарантировать сокращение получаемых с Земли ресурсов и попытаться наладить самодостаточные продовольственные товары». Однако, как отмечает NBC News, тепличная камера не смогла сымитировать марсианскую гравитацию (которая составляет около одной трети силы тяжести здесь, на Земле).

В 2018 году ракетой Falcon 9 на орбиту будет выведена настоящая космическая оранжерея. Сейчас в Бремене готовится к полету научный спутник Eu:CROPIS, который будет взращивать помидорную рассаду. Первые полгода аппарат будет совершать 20 оборотов в минуту вокруг оси, чтобы симулировать гравитацию на Луне, а еще полгода — 32 оборота, симулируя гравитацию на Марсе.

На моче и поте

Немцы говорят, что опробовали технологии выращивания продуктов на проекте, который курирует Германский центр авиации и космонавтики (DLR). В частности, в Антарктиде рядом с полярной станцией Neumayer III полярники в апреле этого года собрали первый урожай овощей: зеленый салат, редис, огурцы. Всё это было выращено в оранжерее без почвы по аэропоническому методу. Отмечается, что овощи на аэропонике растут быстрее, чем в почве, ведь каждые пять минут компьютер распыляет питательные вещества на корни растений.

Биолог Михаэль Леберт в интервью информагентству DPA отметил, что для выращивания «витаминов» на борту космического корабля требуется замкнутая экосистема со светом, кислородом и питательными удобрениями. Последние можно получить, фильтруя мочу астронавтов. Ранее немецкий исследователь, непосредственно связанный с DLR, также упоминал о необходимости решения вопроса утилизации отходов — мочи, фекалий, старых листьев, гнилых фруктов, оставшихся продуктов питания — для производства раствора для удобрений растений. Аммиак мочи преобразуется в нитраты, и в итоге получается эффективное удобрение. На орбите удобрения будут выплескиваться из резервуаров с искусственной мочой, а микроорганизмы Euglena выделят кислород для системы и защитят ее от избытка аммиака. За развитием плодов будут следить 16 камер.

Пока эксперты озабочены продовольствием на Марсе, мишленовскую звезду будущему космическому ресторану мешает получить даже не «железо», а деньги. Ещё при Джордже Буше-старшем США выдвинули «Инициативу по исследованию космического пространства» (Space Exploration Initiative) с сооружением на околоземной орбите станции «Фридом». Она предполагала возвращение американцев на Луну и полет на Марс. Но из-за стоимости проекта, который оценили в $500 млрд, от него было отказались.

«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Кадр из фильма «Марсианин»