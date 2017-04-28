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iPhone 8 показали на видео

В нынешнем году iPhone исполняется 10 лет, поэтому аналитики предсказывают самое масштабное обновление смартфона. Возможно, настолько масштабное, что он даже получит новое имя.
Столько слухов и утечек информации, наверное, не было ещё ни с одним поколением iPhone: мы уже видели и чертежи, и рисунки перспективного смартфона с разных проекций. Все они демонстрируют примерно одно и то же: iPhone 8 лишится рамок вокруг дисплея, переднюю панель практически полностью будет занимать сенсорный экран с диагональю 5,8 дюйма, а сканер отпечатков пальцев переедет с передней панели на заднюю, чуть ниже фирменной эмблемы.
На задней панели обращают на себя внимание два объектива камеры, которые теперь будут расположены не горизонтально, а вертикально. А ещё говорят, что «восьмёрка» вместо разъёма Lightning получит двухсторонний 24-контактный разъём USB-C, а также корпус из экзотического «жидкого металла», который является сплавом циркония, титана, никеля, меди и других металлов, напоминая по своей структуре стекло.
По габаритам iPhone 8 будет аналогичен нынешней модели. Впрочем, некоторые утверждают, что сканер отпечатков пальцев действительно перестанет существовать в виде отдельной кнопки, но и на заднюю крышку он не переедет. Функции датчика возьмёт на себя сенсорный экран. Но самое интересное, что A le может показать в сентябре вовсе не iPhone 8, как того ждут фанаты, а вполне закономерные iPhone 7s и iPhone 7s Plus.
Однако одновременно с этим должна состояться и премьера третьей модели iPhone, которая станет флагманом линейки. Она-то и получит все самые передовые разработки, а также новое имя - iPhone Edition, по аналогии с флагманскими часами A le Watch. На рынок новинка выйдет чуть позже, чем обновлённая «семёрка», ну и, разумеется, Edition окажется изрядно дороже, чем другие модели. Сбудутся ли прогнозы аналитиков, узнаем осенью!
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