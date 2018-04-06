Ashes of Creation — геймплей пре-альфы с PAX East 2018

Разработчики MMORPG Ashes of Creation не остались в стороне от мероприятия PAX East 2018 и показали там игру. Посетители могли оценить пре-альфа версию, которая на данный момент доступна самым щедрым инвесторам.

Но чтобы увидеть геймплей, не обязательно было присутствовать на выставке. Компания Intrepid Studios опубликовала видео с игровым процессом на официальном Youtube-канале игры. Длится оно около 22 минут и сопровождается комментариями разработчиков. В ролике можно увидеть диалоги, исследование локаций и, конечно же, боевую систему. Также партия из четырех человек побывала в подземелье и сразилась с боссом.