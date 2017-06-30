В Anex Tour заявили о приостановке бронирования туров из-за атаки вируса Petya

Туроператор Anex Tour приостановил бронирование туров из-за атаки вируса Petya. Об этом сообщили RNS в офисе продаж компании.

«У нас сейчас технический сбой, к сожалению, сайт не работает, и бронирование тоже на данный момент недоступно. У нас произошла хакерская атака 27 июня. По восстановлению сайта, к сожалению, никаких прогнозов не можем предоставить. Те, кто купил билеты до 27 июня, улетают по копии договора с агентством, все туры, которые были приобретены до 27 июня, в силе», - сообщили в колл-центре.

«В любом случае онлайн-бронирование или бронирование через агентство осуществляется через сайт. Сайт Anextour.com не работает сейчас», - пояснили в колл-центре, отвечая на вопрос о том, возможно ли забронировать тур в офисе.

В пресс-службе Anex Tour не прокомментировали ситуацию на момент публикации материала.