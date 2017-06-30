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В Anex Tour заявили о приостановке бронирования туров из-за атаки вируса Petya
Туроператор Anex Tour приостановил бронирование туров из-за атаки вируса Petya. Об этом сообщили RNS в офисе продаж компании.
«У нас сейчас технический сбой, к сожалению, сайт не работает, и бронирование тоже на данный момент недоступно. У нас произошла хакерская атака 27 июня. По восстановлению сайта, к сожалению, никаких прогнозов не можем предоставить. Те, кто купил билеты до 27 июня, улетают по копии договора с агентством, все туры, которые были приобретены до 27 июня, в силе», - сообщили в колл-центре.
«В любом случае онлайн-бронирование или бронирование через агентство осуществляется через сайт. Сайт Anextour.com не работает сейчас», - пояснили в колл-центре, отвечая на вопрос о том, возможно ли забронировать тур в офисе.
В пресс-службе Anex Tour не прокомментировали ситуацию на момент публикации материала.
Во вторник 27 июня вирус Petya поразил компьютеры государственных и частных компаний Украины, России, а также ряда других стран, среди которых Франция, США. В России хакерскую атаку на корпоративные серверы зафиксировала «Роснефть», «Башнефть», Evraz, а также Mondelez International, Mars. Атаке также подверглись крупнейшие российские туроператоры Anex Tour и Mouzenidis Travel.
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