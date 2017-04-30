"Яндекс.Такси" показал крупный убыток в первом квартале 2017 года

Сервис "Яндекс.Такси" показал крупный убыток в первом квартале этого года, следует из отчетности "Яндекса"

Выручка сервиса за первый квартал составила 778 млн руб., однако скорректированный убыток - 1,25 млрд руб. За 2016 год скорректированный убыток сервиса составил около 2,1 млрд руб.

Ранее сервис Uber также отчитался о масштабных убытках. Как пишет Financial Times, скорректированный убыток компании за прошлый год составил $2,8 млрд при выручке в $6,5 млрд.