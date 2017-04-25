Сооснователь Google представил «летающий автомобиль»

Американский стартап Kitty Hawk, финансируемый сооснователем Google Ларри Пейджем (Larry Page), представил первый прототип своего «летающего автомобиля» Flyer. Ролик с демонстрацией гигантского мультикоптера опубликован на YouTube-канале компании.

Транспортное средство массой 100 килограммов рассчитано на одного пассажира. Flyer работает на электротяге и развивает скорость до 40 километров в час. По словам создателей аппарата, для управления Flyer не нужно никаких лицензий, так как аппарат относится к сверхлегким воздушным судам.

Старт продаж запланирован на конец 2017 года, однако с конечной стоимость сами создатели еще не определились.