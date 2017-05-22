Роскомнадзор получит доступ ко всем персональным данным

Роскомнадзор может получить доступ ко всем информационным системам в стране, которые обрабатывают персональные данные россиян. Министерство коммуникаций и связи уже разработало проект постановления. Об этом сообщает газета «Известия»

«В статью 23 закона «О персональных данных» внесены изменения, которые наделили правительство полномочием определять порядок проведения проверок в области обработки персональных данных», - отметили в Минкомсвязи

На сегодняшний день, согласно действующему административному регламенту, Роскомнадзор имеет право на доступ в помещения обработки данных. Однако доступа к самим данным у ведомства нет.

«Регламент — документ внутренний, устанавливающий процесс проведения проверки. После принятия положения регламент приведут в соответствии с ним. Причины принятия положения понятны — внимание к соблюдению закона «О персональных данных» существенно увеличилось, а проверки, в большей степени, проводятся на уровне документов», - рассказала управляющий партнер юридической фирмы «Зарицын, Янковский и партнеры» Людмила Харитонова

Она отметила, что Роскомнадзор будет только просматривать данные, но не копировать.