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"Роскосмос" сообщил об увольнении трех космонавтов
В "Роскосмосе" сообщили о решении межведомственной комиссии по отбору космонавтов об увольнении из отряда космонавтов Сергея Волкова, Александра Самокутяева и Сергея Ревина, передает ТАСС.
"Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта - испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта-испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", - сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Ранее в Центре подготовки космонавтов прокомментировали сообщения об увольнениях.
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