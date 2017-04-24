"Роскосмос" сообщил об увольнении трех космонавтов

"Межведомственная комиссия госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций по итогам заседания 21 апреля приняла решение рекомендовать ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта - испытателя 1-го класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта-испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3-го класса группы космонавтов отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина", - сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.