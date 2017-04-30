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В России резко подешевел iPhone 6s
В России резко подешевел смартфон iPhone 6s, поскольку магазины стали избавляться от складских запасов.
Купить смартфон в модификации с 16 ГБ памяти можно менее чем за 30 тысяч рублей, сообщает Akket.com.
За версию iPhone 6s с 32 ГБ придется отдать немного больше – 31 000 рублей.
Еще месяц назад обе версии телефона стоили значительно дороже.
Эксперты связывают снижение стоимости с грядущим осенним анонсом iPhone 8, вследствие чего iPhone 6s устареет и спрос на него сократится.
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