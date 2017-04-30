В России резко подешевел iPhone 6s

В России резко подешевел смартфон iPhone 6s, поскольку магазины стали избавляться от складских запасов.

Купить смартфон в модификации с 16 ГБ памяти можно менее чем за 30 тысяч рублей, сообщает Akket.com.

За версию iPhone 6s с 32 ГБ придется отдать немного больше – 31 000 рублей.

Еще месяц назад обе версии телефона стоили значительно дороже.

Эксперты связывают снижение стоимости с грядущим осенним анонсом iPhone 8, вследствие чего iPhone 6s устареет и спрос на него сократится.