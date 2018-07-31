Марс приблизится к Земле на рекордное расстояние

Расстояние между Землёй и Марсом 31 июля достигнет рекордно низкого значения. Любители космоса смогут наблюдать красную планету на расстоянии 57,5 млн километров.

Увидеть Марс можно после заката. Для этого не понадобится специальная техника — планета будет очень яркой и крупной. Однако в телескопе небесное тело можно наблюдать в таком же масштабе, как и Луну.

Марс и Земля буду находиться «рядом» на протяжении всего августа и начнут стремительно отдаляться друг от друга в сентябре, передаёт издание Sky & Telescope.