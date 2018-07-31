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Марс приблизится к Земле на рекордное расстояние
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Марс приблизится к Земле на рекордное расстояние 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Расстояние между Землёй и Марсом 31 июля достигнет рекордно низкого значения. Любители космоса смогут наблюдать красную планету на расстоянии 57,5 млн километров.
Увидеть Марс можно после заката. Для этого не понадобится специальная техника — планета будет очень яркой и крупной. Однако в телескопе небесное тело можно наблюдать в таком же масштабе, как и Луну.
Марс и Земля буду находиться «рядом» на протяжении всего августа и начнут стремительно отдаляться друг от друга в сентябре, передаёт издание Sky & Telescope.
Ранее News.ru писал, что жители России увидели одно из редчайших астрономических явлений в субботу ночью.
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