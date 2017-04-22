Беспилотник для обнаружения акул разработан австралийцами

Беспилотный аппарат, который может обнаружить акул и предупредить людей, разработан командой исследователей Технологического Университет Сиднея в сотрудничестве с экспертами компании "West ac Little Ri er Lifesaver", занимающейся производством беспилотников.

Дрон, созданный инженерами во главе с Майклом Блуменстейном и имеющий точность 90 процентов, использует технологию искусственного интеллекта для выявления акул и может разослать предупреждения об опасности через мегафон. Такие аппараты будут применяться для патрулирования главных пляжей Австралии летом 2017 года или 2018 года.

В 2016 году в Австралии зарегистрировано 26 нападений акул, в том числе с двумя смертельными атаками, и ученые надеются, что беспилотные летательные аппараты помогут предотвратить такие инциденты. БЛА может различать акул и другие морских существа, такие как дельфины, скаты и киты. Он также способен различать серферов, пловцов, катера и других предметы, плавающие в океане.

Аппарат проводит анализ данных в режиме реального времени, а информация может быть незамедлительно передана в экстренные службы, пляжным спасателям и людям, находящимся на пляжах. «Автоматизированная система для обнаружения и идентификации акул была разработана с использованием передовых глубоких нейронных сетей и методов обработки изображений», говорит Блуменстейн. "Система эффективно распознает и идентифицирует акул, путем обработки видео каналов, которые являются динамическими, а также изображений, где объекты являются статическими".

"Эта система поможет сделать пляжный отдых гораздо более безопасным и является важной вехой в решении защиты от акул с реальной возможностью сохранить жизнь отдыхающих", поясняют разработчики.