Продемонстрирован первый в мире электрический самолет вертикального взлета

Немецкий стартап Lilum Jet провел успешные испытания первого в мире электрического самолета вертикального взлета, сообщается на сайте компании.

Изобретению Lilum Jet не требуется длинной взлетно-посадочной полосы, при этом после взлета оно может достигать скорости до 300 км/ч, как реактивный самолет. Вместе с тем самолет работает на электричестве, как следствие, он не загрязняет окружающую среду и производит значительно меньше шума, чем обычные самолеты. Компания отмечает, что первые испытания проводились без пассажиров, так как представленная модель является прототипом. В дальнейшем планируется создать более крупную версию летательного аппарата, способную вмещать до пяти человек. Разработчики уникального самолета надеются, что в будущем их разработка заменит такси и маршрутные автобусы.