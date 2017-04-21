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Продемонстрирован первый в мире электрический самолет вертикального взлета
Фото: кадр видео
Немецкий стартап Lilum Jet провел успешные испытания первого в мире электрического самолета вертикального взлета, сообщается на сайте компании.
Изобретению Lilum Jet не требуется длинной взлетно-посадочной полосы, при этом после взлета оно может достигать скорости до 300 км/ч, как реактивный самолет. Вместе с тем самолет работает на электричестве, как следствие, он не загрязняет окружающую среду и производит значительно меньше шума, чем обычные самолеты. Компания отмечает, что первые испытания проводились без пассажиров, так как представленная модель является прототипом. В дальнейшем планируется создать более крупную версию летательного аппарата, способную вмещать до пяти человек. Разработчики уникального самолета надеются, что в будущем их разработка заменит такси и маршрутные автобусы.
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