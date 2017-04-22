Cassini сделал фотографию Земли сквозь кольца Сатурна

Космический аппарат Cassini на прощание сделал фотографию дружной пары — Земли и Луны — через кольца Сатурна, на орбите которого он находился в тот момент. Одни из самых «далеких» фотографий нашего общего дома опубликовала Лаборатория реактивного движения NASA

В момент фотографирования — 12 апреля — космический аппарат находился на расстоянии 1,4 миллиарда километров от Земли, и все же на ней при увеличении можно разглядеть и земной спутник — Луну, которая выглядит крохотной точкой. На снимке хорошо заметны части колец Сатурна.

Уже 22 апреля Cassini вступит в последнюю фазу своего существования. Он встретится со спутником Сатурна — Титаном, поменяет траекторию полета под воздействием его тяготения и выйдет на курс столкновения с планетой-гигантом. Судьба уготовила Cassini сгореть в атмосфере Сатурна в конце сентября 2017 года.

Напомним, участники проекта по поиску разумной внеземной жизни во Вселенной Breakthrough Listen провели первые поиски радиосигналов инопланетян и обнаружили 11 потенциальных следов их существования.