В Латвии анонсировали запуск собственной космической ракеты в 2018 году

В Латвии группа энтузиастов в четверг, 20 апреля, намерена запустить с аэродрома «Цесис» будет испытательную космическую ракету. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает портал Delfi.

Испытания предназначены для проверки систем ракеты, которая должна быть запущена в 2018 году. В частности, должны быть протестированы телеметрические датчики, высотомер, механизм отсоединения парашюта и аппаратура прямой видеосвязи.

В ноябре 2016-го сайт EurAsia Daily сообщал, что в Латвии группа инженеров начала проект по созданию космического аппарата, который смог бы подняться на высоту в 100 километров. Тогда отмечалось, что после старта тестовая ракета LVL-1 достигла высоты 200 метров за три секунды. «Всего девятнадцать государств смогли построить ракеты, которые могут достичь 100 километров. Это большой технический вызов для любой страны, для любых ракетных энтузиастов», — рассказал тогда руководитель занятого созданием аппарата научного центра Z (in)oo Паулс Ирбинс.

Запуск ракеты энтузиасты намерены приурочить к празднованию столетия со дня провозглашения Латвийской Республики в 1918-м.