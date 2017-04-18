Японские магазины откажутся от продавцов

Стратегию по автоматизации японских магазинов обсудило с пятью главными операторами сетей мини-супермаркетов правительство страны, сообщил сайт RT.

По информации, появившейся в местных СМИ, регистраторы самообслуживания, которые планируют установить в торговых точках, будут считывать цены на товары в продуктовой корзине. На выходе деньги за покупку соберет кассовый аппарат, он же даст клиенту чек и сдачу при необходимости, а специальный робот поможет сложить купленное в пакет.

Предполагается, что все пять операторов будут использовать один и тот же тип радиочастотных идентификационных меток. Это облегчит нагрузку на поставщиков продукции. В министерстве экономики , торговли и промышленности Японии выразили надежду, что технология получит широкое распространение и в других секторах розничной торговли — например, в супермаркетах и аптеках.

Систему испытали в одном из магазинов города Моригути в префектуре Осака. Массовая внедрения чипов требует еще много работы. Например, сейчас необходимо снизить цену метки с информацией, чтобы не повышать цены на товары и не отпугивать покупателей.

Планируется, что полностью автоматизированная система появится в магазинах к 2025 году.