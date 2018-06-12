[E3 2018] Star control origins: дата выхода и свежий трейлер

Компания Stardock Entertainment объявила дату релиза в Steam новинки про путешествие на кораблях в космическом пространстве Star Control: Origins. Релиз состоится 20 сентября этого года. Также разработчики, как и планировали, решили добавить полноценный мультиплеер, расширили кастомизацию кораблей и сделали изометрические битвы с инопланетянами ещё ярче и интереснее. На данный момент доступен предзаказ новинки в Steam за 619 рублей и опубликованы системные требования. Страничка доступна по этому адресу.