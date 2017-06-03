Первый космический корабль Федерация запустят с Байконура в 2022 году

Первый пуск нового российского космического пилотируемого корабля «Федерация» состоится в 2022 году с космодрома Байконур. Об этом сообщил глава Роскосмос а Игорь Комаров, передает ТАСС.

Он уточнил, что пуск «Федерации» состоится при помощи ракеты-носителя «Союз-5». По его словам, новая ракета позволит существенно снизить стоимость выведения в космос полезной нагрузки в условиях растущей конкуренции.

По словам чиновника, Роскосмос намерен сохранять и развивать сотрудничество с Казахстаном. Ведомство «серьезно сократит» бюджетное финансирование по космодромам, поскольку основные затраты на наземную инфраструктуру по этому проекту возьмет на себя Астана. При этом, как отметил Комаров, частично финансирование по разработке ракеты можно будет получить от частного инвестора.

Ранее в Роскосмосе планировали запустить первую «Федерацию» на тяжелом носителе «Ангара-А5П» в беспилотном режиме в 2021 году с космодрома Восточный в Амурской области.

«Федерация» — пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения, разработанный корпорацией «Энергия» взамен используемым сейчас «Союзам».