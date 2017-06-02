Игорь Комаров. Первый пуск нового российского космического корабля "Федерация" будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур, сообщил глава Роскосмоса

"Есть решение о том, чтобы первый пуск пилотируемого корабля "Федерация" осуществят на ракете-носителе "Союз-5" с космодрома Байконур. Мы в 2022 году, видя рост конкуренции на рынке пусковых услуг и средств выведения, обеспечим пуск новой ракеты-носителя, которая позволит существенно снизить стоимость выведения полезной нагрузки, серьезно повысить эффективность пусковых услуг", - сказал он.

По его словам, Роскосмос собирается сохранять и развивать сотрудничество с Казахстаном. "Мы сейчас подошли к конкретным параметрам и пониманию, что мы будем реализовывать. Это будет касаться комплекса "Зенит" и его модернизации под новую ракету "Союз-5", решение о которой мы совсем недавно приняли по ускоренному развитию", - отметил Комаров.

По его словам, Роскосмос "серьезно сократит" бюджетное финансирование по космодромам, поскольку основные затраты на наземную инфраструктуру по этому проекту возьмет на себя Казахстан. При этом, как отметил Комаров, частично финансирование по разработке ракеты можно будет получить от частного инвестора. "Заинтересованность выразили представители S7 , хотя затраты на разработку ракеты у нас заложены в Федеральной космической программе", - пояснил глава Роскосмоса.

Он добавил, что компания S7 предлагает возможность участия в финансировании разработки и создания ракеты "Союз-5".