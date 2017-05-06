Ученые разглядели опасный астероид в последний момент

На опасном расстоянии от Земли пронесся астероид 2017JA, обнаруженный учеными в последний момент.

Как сообщают СМИ, астрономы сумели разглядеть небесное тело лишь за несколько часов до его максимального приближения к нашей планете. По словам ученых, они не смогли этого сделать заранее в связи с небольшими размерами астероида, которые ориентировочно не превышают 9 метров.

Стоит отметить, что астероид пролетел на расстоянии около 100 тысяч км от поверхности Земли. Его скорость равнялась 16 км/сек.

Астрономы считают, что при столкновении с Землей астероиды таких размеров не смогут нанести большого вреда.