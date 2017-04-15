Ученые узнали, почему у владельцев смартфонов возникает грыжа позвоночника

Американские ученые обнаружили, что владельцы смартфонов начинают страдать от болей в верхней части спины и шее в более раннем возрасте, чем люди, не использующие такие гаджеты, передает агентство Рейтер.

Хирурги-ортопеды Тодд Ланман и Джейсон Куэллар зафиксировали рост числа молодых пациентов, страдающих от сильной боли в спине или от грыж в дисках позвоночника. Опираясь на рентгеновские снимки, исследователи обнаружили, что у этих пациентов был нетипичный изгиб шеи, к которому привело ежедневное пользование смартфоном на протяжении нескольких часов.

Как считают ученые, те, кто проводит много времени перед экранами телефонов, наклоняют голову, что в свою очередь ведет к увеличению давления на позвоночник. Так, например, когда человек стоит прямо, его голова весит 4,5-5,5 килограмма, однако при наклоне на 60 градусов давление на позвоночник таково, как будто голова весит уже 27 килограмм.

Люди, пользуясь смартфоном, часто опускают голову, причем угол наклона выше, когда человек печатает сообщение, чем когда он смотрит видео или сидит в Интернете, отмечают в своей статье ученые.

В качестве профилактики Ланман и его коллега предлагают владельцам смартфонов снижать нагрузку на свою шею. Например, при наборе текста телефон следует держать перед лицом, примерно на уровне глаз, советуют ученые. Также они рекомендуют печатать пальцами обеих рук, чтобы позвоночник находился в более симметричной и удобной позиции.