Учёный: ямальский мамонтёнок Люба не поможет возродить мамонтов

Мамонтёнка Любу, которого в 2007 году обнаружил ямальский оленевод, не смогут клонировать, как и другие сохранившиеся экспонаты этих вымерших животных. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН , доктор биологических наук Евгений Мащенко.

Он рассказал, что пригодной для клонирования ДНК мамонта не было выявлено ни в одном из найденных останков, в том числе и у достаточно хорошо сохранившейся ямальской Любы. Однажды в одном из экспонатов учёные обнаружили остатки тканевой жидкости, в которой были лейкоциты. «Но эти лейкоциты для клонирования не годятся, потому что у них не сохранились клеточные ядра», — цитирует Мащенко «Север-Пресс» . Учёный пояснил, что на сегодняшний день нет возможности получить клетки для клонирования от животных, умерших более двадцати лет назад.

По мнению Мащенко, создать устойчивую популяцию мамонтов не удалось бы в любом случае, так как клонированные животные сами не станут размножаться. Чтобы иметь достаточное количество мамонтов, их придётся клонировать заново. Учёный прогнозирует неудачу эксперимента ещё и потому, что при пересадке ДНК мамонта в яйцеклетку азиатского слона получится межродовой гибрид, шансы на выживание у которого ничтожны.

В прошлом году мамонтёнка Любу отправили в Австралию на выставку «Мамонты: гиганты Ледникового периода» в один из музеев Сиднея . Экспонат на выставке сопровождают аудио— и видеоматериалы, благодаря которым зрители получают наиболее полное представление о жизни мамонтёнка и его собратьях.

Самый «гастролирующий» экспонат ямальского музея, мумия мамонтёнка по имени Люба, будет находиться «в гостях» до 13 мая 2018 года.