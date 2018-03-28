Учёный: ямальский мамонтёнок Люба не поможет возродить мамонтов 

Мамонтёнка Любу, которого в 2007 году обнаружил ямальский оленевод, не смогут клонировать, как и другие сохранившиеся экспонаты этих вымерших животных. Об этом заявил старший научный сотрудник лаборатории млекопитающих Палеонтологического института РАН, доктор биологических наук Евгений Мащенко.
Он рассказал, что пригодной для клонирования ДНК мамонта не было выявлено ни в одном из найденных останков, в том числе и у достаточно хорошо сохранившейся ямальской Любы. Однажды в одном из экспонатов учёные обнаружили остатки тканевой жидкости, в которой были лейкоциты. «Но эти лейкоциты для клонирования не годятся, потому что у них не сохранились клеточные ядра», — цитирует Мащенко «Север-Пресс». Учёный пояснил, что на сегодняшний день нет возможности получить клетки для клонирования от животных, умерших более двадцати лет назад.
По мнению Мащенко, создать устойчивую популяцию мамонтов не удалось бы в любом случае, так как клонированные животные сами не станут размножаться. Чтобы иметь достаточное количество мамонтов, их придётся клонировать заново. Учёный прогнозирует неудачу эксперимента ещё и потому, что при пересадке ДНК мамонта в яйцеклетку азиатского слона получится межродовой гибрид, шансы на выживание у которого ничтожны.
В прошлом году мамонтёнка Любу отправили в Австралию на выставку «Мамонты: гиганты Ледникового периода» в один из музеев Сиднея. Экспонат на выставке сопровождают аудио— и видеоматериалы, благодаря которым зрители получают наиболее полное представление о жизни мамонтёнка и его собратьях.
Самый «гастролирующий» экспонат ямальского музея, мумия мамонтёнка по имени Люба, будет находиться «в гостях» до 13 мая 2018 года.