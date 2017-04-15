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МКС предложили сделать гостиницей для космических туристов
Фото: Flickr/ NASA
МКС предложили сделать гостиницей для космических туристов, поскольку загрузка станции составляет только 30%.
Об этом заявил гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев.
«МКС у нас загружена на 30%... Почему бы, допустим, ее не трансформировать в какую-нибудь космическую гостиницу, условно говоря. Те модули, которые у нас имеются, приспособить для космического туризма», – цитирует его ТАСС.
Для создания космической гостиницы он предложил использовать модули станции, долгое время находящиеся на орбите и уже практически непригодные для использования в научных целях.
Также СМИ стало известно, что РКК «Энергия» и Boeing уже подписали контракт на пять мест для полетов космических туристов к МКС.
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