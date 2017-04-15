МКС предложили сделать гостиницей для космических туристов, поскольку загрузка станции составляет только 30%.

«МКС у нас загружена на 30%... Почему бы, допустим, ее не трансформировать в какую-нибудь космическую гостиницу, условно говоря. Те модули, которые у нас имеются, приспособить для космического туризма», – цитирует его ТАСС.

Для создания космической гостиницы он предложил использовать модули станции, долгое время находящиеся на орбите и уже практически непригодные для использования в научных целях.