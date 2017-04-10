Операторы связи ограничат доступ к популярному приложению

Роскомнадзор начал процедуру ограничения доступа к приложению Zello на территории России, говорится в информационном сообщении на сайте надзорного органа.

"Компания в установленный законом срок не предоставила сведения для включения в реестр организаторов распространения информации, проигнорировав требования надзорного органа", - отмечает Роскомнадзор.

Компания должна была сделать это в течение 5 рабочих дней со дня получения требования Роскомнадзора. 15 марта 2017 года в адрес компании Zello Inc. направлено уведомление о неисполнении обязанностей организатора распространения информации и определен 15-дневный срок для их исполнения. Но ответа не последовало.

В соответствии с ч. 2 ст. 15.4 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" Роскомнадзор намерен ограничить доступ к сервисам Zello Inc. на территории России. Блокировать Zello будут по аналогии с сетью LinkedIn, пояснили "РГ" в ведомстве. У пользователей не будет возможности закачать эту программу с сайта и через магазин мобильных приложений.

В Zello назвали требования российского законодательства "абсурдными". "Мы надеемся, что блокировка не состоится, либо окажется неэффективной", - сообщили в компании. Однако рекомендовали пользователям готовиться к неблагоприятному варианту развития событий.