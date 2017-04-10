Ученые создали робокопа для раскрытия убийств

Команда австралийских инженеров и программистов из Технологического университета Сиднея совместно с бразильскими коллегами разработали первого робота-полицейского, который будет помогать сотрудникам правоохранительных органов раскрывать преступления. Об этом написали профильные СМИ.

Как заявляют создатели, их разработка совершенно безопасна для людей и представляет ценность только для полицейских.

Конструкторы рассказали также, что во время опытов, они провели четыре типа тестов с различными видами оружия, и для каждого исключительного случая робот смог смоделировать уникальное поведение.