Ледоколы будут резать лёд лазером

Сегодня все ледоколы России прокладывают себе путь через ледяные поля механическими способами: режут лёд с помощью острого форштевня или ломают его под собственной тяжестью. Лазер должен стать альтернативой этим инструментам. По сообщению холдинга "Швабе", лазерная установка сможет разрезать лед толщиной более 1 метра.

Как сообщается в пресс-релизе “Швабе”, установка состоит из волоконного лазера мощностью 200 кВт, волоконно-оптического кабеля, установки наведения и фокусировки луча лазера и системы электропитания. Судовой лазер будет определять линии концентрации напряжений в ледяном покрове, фокусировать на них лазерное излучение и раскалывать лёд лучом.

В апреле будет выбрано место для экспериментов и определены ледоколы, которые примут в них участие, а пилотные испытания установки назначены на конец 2017 года.