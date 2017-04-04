Ученые рассказали, как побороть телефонную зависимость

Британские разработчики выступили с проектом под названием Give Your Mobile The Boot, который направлен на то, чтобы спасти людей от телефонной зависимости.

По словам исследователей, это заболевание может быть излечено.

По статистике, в Великобритании в среднем жители тратят на мобильные устройства 9 часов в сутки.

Ученые решили создать "протез телефона", который на самом деле является блоком обычного пластика, но воспринимается как смартфон. Эксперимент показал, что люди часто берут в руки телефон без надобности.

Около 35% участников эксперимента признались, что ощущали фантомную вибрацию от предложенного им устройства, которая напоминала вибрирование настоящего смартфона.