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Ученые рассказали, как побороть телефонную зависимость
Фото: Depositphotos
Британские разработчики выступили с проектом под названием Give Your Mobile The Boot, который направлен на то, чтобы спасти людей от телефонной зависимости.
По словам исследователей, это заболевание может быть излечено.
По статистике, в Великобритании в среднем жители тратят на мобильные устройства 9 часов в сутки.
Ученые решили создать "протез телефона", который на самом деле является блоком обычного пластика, но воспринимается как смартфон. Эксперимент показал, что люди часто берут в руки телефон без надобности.
Около 35% участников эксперимента признались, что ощущали фантомную вибрацию от предложенного им устройства, которая напоминала вибрирование настоящего смартфона.
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