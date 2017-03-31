Первым "пилотом" нового космического корабля "Федерация" станет робот Fedor

Первый полет нового российского космического корабля "Федерация" будет беспилотным, полетит робот Fedor, заявил в пятницу журналистам генконструктор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин.

"Беспилотный пуск и автономный полет нашего нового корабля состоится в 2021 году. Но хотел бы оговориться — беспилотным он будет условно, так как планируется, и все решения уже приняты, первым пилотом будет робот Fedor", — сказал Микрин.

О планируемой отправке робота Fedor в космос ранее говорил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в правительстве космическую тематику. По его словам, "эта штука может работать без скафандра, жить не только в пилотируемом корабле, но даже снаружи".