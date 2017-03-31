Уран назвали вонючей планетой

Марк Хофштадтер (Mark Hofstadter), исследователь из Лаборатории реактивного движения НАСА в интервью с изданием Gizmodo рассказал, чем пахнет атмосфера Урана. По его мнению, газы, присутствующие на гигантской планете, придают местному воздуху аромат тухлых яиц и мочи.

Ученый считает, что, хотя газовая оболочка Урана слишком холодна и ядовита, чтобы человек, опустившийся в атмосферу планеты, мог непосредственно почувствовать ее запах, пробы воздуха могли бы собрать автоматические аппараты. В этом случае в образцах будут присутствовать различные соединения. Состав проб зависит от того, из каких слоев они были взяты. Так, в верхних находятся водород, гелий и метан, а в нижних — сероводород, аммиак, метан и углекислый газ.

При этом концентрация аммиака довольно небольшая и достигает ста частей на миллиард, однако, по словам Хофштадтера, этот газ может конденсироваться и образовывать пахнущие кошачьей мочой облака. Подобные скопления, вероятно, образует и сероводород, который придает атмосфере аромат тухлых яиц.

В газовых оболочках других планет-гигантов — Юпитера, Сатурна и Нептуна — также присутствуют образующие неприятный запах соединения, однако их концентрация меньше.