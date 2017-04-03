Сокращенный экипаж новой экспедиции на МКС утвердят в Звездном городке

Первый сокращенный с трех до двух человек экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) будет рекомендован в понедельник к полету на заседании Межведомственной комиссии в Центре подготовки космонавтов (ЦПК, Звездный городок, Московская область).

"В понедельник в ЦПК состоится заседание Межведомственной комиссии, на котором будет принято решение о рекомендации экипажей к продолжению предполетной подготовки на космодроме Байконур", - сообщили ТАСС в пресс- служб ЦПК.

Первоначально на МКС должно было отправиться два российских космонавта, однако Роскосмос принял решение сократить с весны 2017 года численность российского экипажа станции с трех до двух человек. Такая ситуация, предположительно, продлится до пристыковки к станции нового российского Многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого запланирован на конец этого года.

Старт ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-04", на котором полетит очередная экспедиция, намечен на 20 апреля в 10:13 мск, стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции произойдет ориентировочно в 16:22 мск в тот же день. Планируемая продолжительность экспедиции составит 136 суток.

Для Юрчихина это будет уже пятый космический полет, за время которых он провел вне Земли 537 суток. Фишер - новичок, не имеющий опыта полетов.