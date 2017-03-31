Астронавты NASA потеряли в космосе часть МКС

Астронавты NASA Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон в открытом космосе потеряли часть защитной панели Международной космической станции, сообщает ТАСС

В четверг, 30 марта, космонавты 6 часов 48 минут выполняли задание за ботом МКС. В ходе работы астронавты подвели кабели к герметичному стыковочному переходнику, а также установили панели защиты от микрометеоритов и выполнили ряд других заданий.

Потерянная панель – это один из четырех элементов защиты станции от микрометеоритов, который весит 18 фунтов (8,1 кг). Во время задания его следовало держать пристегнутым к корпусу станции. Однако элемент «уплыл» от астронавтов.

По словам экспертов в Центре управления полетами в Хьюстоне (штат Техас), элемент в открытом космосе не представляет угрозы.

«Потерянный элемент защиты от микрометеоритов находится впереди по курсу и не представляет опасности для работы астронавтов или для станции», - сказали они.

Вместо «уплывшего» элемента на часть поверхности астронавтом пришлось установить три штатных элемента защиты от микрометеоритов. Оставшуюся поверхность они прикрыли крышкой от стыковочного переходника, который изготовлен из того же самого материала, что и элементы защиты.

Кто именно из астронавтов не пристегнул и упустил панель, не сообщается.