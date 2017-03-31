Главное сейчас
-
Определена точная причина превращения Марса в пустыню
-
Резник: мне плюнули в лицо накануне дня рождения
-
В Киеве заявили, что «рано или поздно» окажутся за столом переговоров с Москвой
-
Софред РФ разрабатывает законопроект о «гаражной амнистии»
-
Федоров: опыт и чутье Путина позволяют ему переубеждать людей
Главные события у вас в почте
Запущенная повторно ракета Falcon 9 успешно приземлилась
Фото: Joe Skipper / Reuters
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Компании удалось не только повторно запустить первую ступень ракеты, которая уже использовалась ранее, но и посадить ее на платформу.
«Это будет революция в космических полетах. 15 лет ушло на то, чтобы достичь этого», — говорит основатель SpaceX Илон Маск.
Первая ступень носителя побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа МКС. В этот раз ракета-носитель осуществила запуск коммуникационного спутника SES-10.
Это первый повторный запуск первой ступени ракеты в истории.
Ранее компании Илона Маска удавалось восемь раз возвращать на Землю отработанные ступени Falcon 9, однако повторных запусков таких носителей до сих пор не производилось.
Оставить комментарий