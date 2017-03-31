Запущенная повторно ракета Falcon 9 успешно приземлилась

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Компании удалось не только повторно запустить первую ступень ракеты, которая уже использовалась ранее, но и посадить ее на платформу.

«Это будет революция в космических полетах. 15 лет ушло на то, чтобы достичь этого», — говорит основатель SpaceX Илон Маск.

Первая ступень носителя побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа МКС. В этот раз ракета-носитель осуществила запуск коммуникационного спутника SES-10.

Это первый повторный запуск первой ступени ракеты в истории.

Ранее компании Илона Маска удавалось восемь раз возвращать на Землю отработанные ступени Falcon 9, однако повторных запусков таких носителей до сих пор не производилось.