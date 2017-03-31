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Space Х удалось повторно запустить ступень ракеты Falcon 9
Фото: Joe Skipper / Reuters
Американская компания SpaceX запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-10. Первая ступень носителя уже побывала в космосе в апреле прошлого года во время вывода на орбиту космического корабля Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).
Таким образом удалось впервые повторно использовать первую ступень ракеты для доставки аппарата на орбиту Земли, отмечает ТАСС.
Ступень ракеты-носителя Falcon 9 успешно села на морскую платформу в Атлантическом океане. Об этом сообщили представители американской компании SpaceX.
Владелец компании SpaceX Илон Маск назвал первый успешный повторный полет Falcon 9 «революцией в космической индустрии», поскольку теперь можно повторно использовать первую ступень ускорителя, самую дорогую часть ракеты-носителя.
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