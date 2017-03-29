Вкус научились передавать через интернет

Учёные из Национального университета Сингапура разработали технологию, позволяющую передавать вкус лимонада через интернет с помощью стимуляции языка электрическим током.

Придуманная сингапурцами система позволяет передать вкус лимонада через интернет от одного человека к другому. Чтобы реализовать эту непростую задачу, на отправляющей стороне используется настоящий лимонад, в который погружается датчик pH для определения кислотности напитка, а другой датчик определяет его цвет. На принимающей стороне применяется специальная ёмкость с электродами и светодиодной подсветкой.

В неё наливается обычная вода, но кружка устроена таким образом, что при дегустации содержимого пользователь коснётся языком электродов, которые имитируют кислый вкус оригинального лимонада слабыми электрическими импульсами. Никакого волшебства – только наука! Разработчики испытали виртуальный лимонад на 13 добровольцах, которых научили пользоваться ёмкостью с электродами.

Испытуемым дали попробовать настоящий и виртуальный лимонады трёх разных цветов: белый, жёлтый и зелёный. Оказалось, что добровольцы в большинстве случаев называли настоящий лимонад более кислым, чем виртуальный, причём белый лимонад воспринимался людьми как более кислый, чем напитки других цветов. Вероятно, на восприятие вкуса могла повлиять подсветка. Конечно, без обоняния полноценная передача вкуса невозможна, но учёным ещё только предстоит решить эту задачу.