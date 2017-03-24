Компьютеры Apple и Microsoft научились взламывать через документы Word

Эксперты компании Fortinet обнаружили вредоносный макрос в документах Microsoft Word, позволяющий совершать атаки на операционные системы Windows и macOS. Механизм поражения специалисты описали на своем сайте.

Сообщается, что макрос содержит скрипт, написанный на языке Python. Он определяет операционную систему компьютера, а затем загружает одну из двух версий вредоносного приложения с сервера злоумышленников. Специалисты не смогли выяснить предназначение хакерской программы, поскольку управляющей ей сервер был отключен.