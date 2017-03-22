Китайские спутники по зондированию Земли "Гаоцзин-1" передали первые снимки

Китайские высокочувствительные спутники дистанционного зондирования Земли "Гаоцзин-1" передали первые снимки, пишет в среду газета China Daily со ссылкой на Китайскую академию космических технологий (CAST).

Два спутника "Гаоцзин-1" были запущены 28 декабря 2016 года с космодрома Тайюань в провинции Шаньси при помощи ракеты-носителя "Великий поход-2D". Спутники также известны как SuperView 1. Они представляют собой группировку китайских гражданских спутников дистанционного зондирования.

Спутники способны передавать изображение с разрешением до 50 сантиметров для коммерческих целей. Первые снимки были получены на Земле во вторник. Отмечается, что еще два спутники "Гаоцзин-1" будут запущены Китаем к концу 2017 года.