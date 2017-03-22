Twitter заблокировал почти 380 тысяч пользователей, связанных с терроризмом

Социальная сеть Twitter заблокировала около 377 тысяч связанных с пропагандой терроризма пользователей за вторую половину 2016 года.

"За период с 1 июля по 31 декабря 2016 года всего (работа) 376 тысяч 890 аккаунтов была приостановлена из-за нарушений, связанных с пропагандой терроризма", — отмечается в отчете соцсети. При этом 74% таких аккаунтов были выявлены при помощи собственных инструментов Twitter по борьбе со спамом.

Согласно представленной в отчете статистике, Россия направила 522 запроса об удалении различного контента в соцсети. Таким образом, РФ заняла третье место после Турции (3076 запросов) и Франции (1334).

В отчете также говорится, что с 1 августа 2015 года по 31 декабря 2016 года всего было заблокировано 636 тысяч 248 аккаунтов.