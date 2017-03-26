Запрет гаджетов в самолетах: кому это выгодно?

В Великобритании вступил в силу запрет на провоз гаджетов в ручной клади. Отныне взять с собой в самолёт можно только смартфоны — и то определенных размеров. Эти меры затронули рейсы из шести мусульманских стран, в том числе Турции, Египта и Туниса. Кому или чему мешают электронные устройства, и что думают пассажиры?

Никаких ноутбуков, планшетов, фотоаппаратов и электронных книг на борту. Всё это теперь придётся сдавать в багаж — ну, или оставлять дома. Причину запрета на гаджеты ни в Вашингтоне, ни в Лондоне не называют. Говорят лишь о некой террористической угрозе и приводят в пример несколько случаев: крушение российского лайнера в небе над Синаем в 2015-м, попытку взорвать самолет в Сомали в прошлом году и теракты в аэропортах Брюсселя и Стамбула. Реакция из затронутых стран последовала мгновенно.

Тереза Мэй заявила, что поддерживает идею встречи представителей наших стран. Она также прекрасно знает, как сильны позиции Turkish Airlines в Турции. Министр иностранных дел Чавушоглу проинформировал меня, что провёл переговоры с США и попросил власти пересмотреть эти меры. Возможно, здесь дело действительно в угрозе безопасности, но не надо её преувеличивать", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Власти Туниса решением Лондона были, мягко говоря, "удивлены" и вызвали посла Великобритании в МИД . Подобная реакция была и в Арабских Эмиратах. Ну, а авиакомпаниям не остаётся ничего другого, кроме как подчиниться.

Например, в Egypt Air уже получили предписания от американцев. В аэропорту Каира установили специальные аппараты для упаковки ноутбуков — стоят они в зале вылета. Любой пассажир теперь может упаковать свой компьютер в плёнку и сдать в багаж. Задействованы и дополнительные бригады таможенников, чтобы избежать очередей. Что до самих пассажиров, то их реакция на запрет ожидаемо негативная.

"Я знаю об этом запрете, поэтому я не взял с собой никаких гаджетов. Придётся девять часов читать книжку. Думаю, что всё это — из-за экономических причин. Может, есть и другие факторы, но, очевидно, что всё это из-за экономики", — уверен пассажир из Турции Хакан Коркмаз

"Безопасность для одних за счёт удобства других, ведь так? Но в самолёте ведь летят люди разных национальностей! Не думаю, что ввести подобные меры — разумный шаг", — говорит Мосен Али.

"Бесполезное решение! Это показывает, как Трамп относится к нашим странам — вот и всё. Но разве может это остановить террористов? Конечно, нет!" — говорит египтянин Ахмед Рамзи.

Под запрет США попали восемь стран. Британские меры коснулись шести. Но это — не все различия в подходах Вашингтона и Лондона к обеспечению безопасности. Например, британцы сразу указали габариты смартфонов, которые можно будет взять на борт. В американских правилах точные размеры не указаны — приводятся лишь примеры.

Но самое главное — список авиакомпаний, на которые распространяется запрет. И если в Великобритании перед законом все равны, то американские перевозчики от этих требований освобождены. Эксперты считают, что причиной тому — желание избавиться от лишних конкурентов.

Фёдор Борисов. "Здесь, наверно, угадывается даже не столько протекционизм, сколько определенная сегрегация перевозчиков. Хотя, безусловно, от этого выиграют американские авиакомпании. Я очень надеюсь, что это — основная причина, потому что сама по себе мера, которую предлагают американские и английские спецслужбы, может нанести критический серьезный удар по индустрии авиаперевозок", — говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ