Глава Amazon и Blue Origin протестировал огромного корейского робота

Глава Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin (той самой, которая вот-вот наладит выпуск ракетных двигателей BE-4, которые заменят российские РД-180) Джефф Безос сел в кабину четырехметрового робота Method-2 и с видимым удовольствием помахал огромными роборуками.

Джефф Безос решил взяться за рычаги четырехметрового робота Method-2 на закрытой конференции MARS, которую ежегодно проводит Amazon, поэтому судить о том, как это было, можно только по видео, снятым очевидцами.

Гигантский робот Method-2 производства южнокорейской компании Hankook Mirae Technology впервые появился перед публикой в декабре прошлого года. Уже тогда эксперты усомнились в том, что робот годится хоть для чего-нибудь, кроме украшения очень больших помещений. На демонстрационнм видео он делает несколько нетвердых шагов и машет "руками", однако не выполняет никакой работы; кроме того, по сей день, чтобы робот не падал, его подвешивают к потолку двумя тросами. Судя по всему, главное в Metod-2 - это дизайн, разработанный 3D-художником Виталем Булгаровым, который создавал модели для фильмов «Трансформеры 4» и «Терминатор: Генезис».

Всё это не умалило энтузиазм Джеффа Безоса: он улыбался и заявил, что чувствует себя "Как Сигурни Уивер" (актриса, сыгравшая главную роль в фильме "Чужой". Её героиня сражается с антагонистом-инопланетянином в экзоскелете, напоминающем робота Метод-2).