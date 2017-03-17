Самый дорогой iPhone 7 подешевел в России до критической отметки

Самая топовая модификация флагманского смартфона iPhone 7 с 256 гигабайтами памяти подешевела в России до психологической отметки.

Теперь гаджет можно приобрести по цене ниже 50 тысяч рублей, в то время как на старте продаж он стоил 74990 тысяч, сообщает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественной розницы.

Таким образом, за полгода продаж в России самый продвинутый iPhone 7 подешевел на 35 процентов. В интернет-магазине на сайте Apple.com эта модель стоит 68990 рублей.

Снижение цен у ритейлеров эксперты связывают с продолжающимся укреплением рубля. Ранее в этом месяце продавцы снизили цены на китайский флагман Xiaomi Mi5 и корейский Samsung Galaxy S7. Впрочем, в случае с Samsung снижение цены может быть связано со скорым выходом новой модели. Корейский флагман следующего поколения, по слухам, представят 29 марта.