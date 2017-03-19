В Германии испытали огромный подводный аккумулятор

Немецкие учёные хотят хранить излишки энергии в огромных бетонных сферах на глубине около 700 м под водой.

Запасать энергию, закачивая воду в резервуар выше турбины, когда электричество дёшево и в нём нет недостатка, и ипользовать затем энергию падающей воды для производства электроэнергии, когда с электричеством из других источников хуже - старый испытанный метод. Недавно эксперты из Института ветряной энергетики и энергетических систем Фраунгофера модифицировали эту технологию.

В модифицированной версии используются полые бетонные сферы, внутри которых - турбины. Сферы погружают глубоко под воду. Излишки электричества идут на откачку воды из сфер, а когда энегрии начинает не хватать, резервуар заполняется водой, которая вращает турбину. Инженеры рассчитывают отлить из бетона сферы диаметром 30 метров и разместить их на глубине 700 метров. По расчётам, одна такая сфера с турбиной мощностью 5 МВт может аккумулировать до энергию до 20 МВт/ч и давать энергии в течение 4 часов до полного заполнения резервуара. Прототип - резервуар трёх метров в диаметре с турбиной - поместили на глубину 100 метров в воды Констанцского (Боденского) озера; эксперимент оказался удачным, и теперь немецкие инженеры работают над масштабным проектом подводной электростанции.

Учёные предлагают располагать такие сферы вблизи уже существующих ветряных ферм в открытом море. Расчёты предполагают, что экономически оправданы будут только очень большие подводные "аккумуляторы", состоящие из 80 резервуаров с турбинами.