Sony изобрела смартфоны, подзаряжающиеся друг от друга

Японская компания Sony запатентовала уникальный метод беспроводной зарядки, при котором телефоны могут заряжать друг друга. Изобретение было зарегистрировано патентным бюро в США, передает ФАН.

Отмечается, что для зарядки "по воздуху" на смартфонах должно быть установлено специальное приложение, получающее данные из интернета.

Разработчики компании уверяют, что в будущем владельца телефонов смогут заряжать из от любой бытовой техника, а розетки и зарядные устройства останутся в прошлом.