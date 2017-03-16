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План Элона Маска по покорению Марса имеет недостаток
Фото: www.vestifinance.ru
Американский астронавт Базз Олдрин, вторым из землян побывавший на Луне в 1969-м, считает, что у плана Элона Маска по покорению Марса есть один существенный недостаток, из-за которого снаряжать корабли с людьми еще очень долго не придется. Базз Олдрин выполнял обязанности пилота лунного модуля корабля миссии «Аполлон-11», совершившего первую в истории пилотируемую посадку на Луну. Астронавт является вторым человеком, ступившим на Луну через 20 минут после командира миссии Нила Армстронга. 87-летний Олдрин с уважением относится к амбициям бизнесмена Элона Маска по покорению космоса. Однако видавший виды астронавт убежден, что Маск не до конца разработал план колонизации Марса. "Элон Маск строит ракеты, он занимается транспортом. Вот придумал он, как попасть на Марс. Построили ракеты, приземлились. Хорошо, а дальше? Что будут делать и где будут жить люди, которые туда прилетят на ракете Dragon?", - поделился своим мнением с каналом CNBC Базз Олдрин.
Элон Маск всерьез рассматривает Марс как наиболее подходящего кандидата для переселения с Земли. Во владении предпринимателя компания SpaceX, которая объявила о планах начать колонизацию Марса еще в 2012 г. По идее Элона Маска, в первую экспедицию войдут 10-15 человек, которые направятся в космос с оборудованием для производства промышленного метана и кислорода. Первый полет корабля на Марс может состояться в 2022 г. "Маск подумал минуту, а потом ответил, что да, SpaceX сначала пошлет на Марс беспилотную ракету, но мне показалось, что он не продумал этот вопрос", - убежден Олдрин. Маск уже давно грезит идеей создать колонию на Марсе. По его словам, высока вероятность того, что в будущем на Земле произойдет катастрофа, после которой жить на планете будет невозможно, поэтому люди должны превратиться в "межпланетный вид", построить на Марсе самоподдерживающуюся колонию и поселиться там. "Мы можем жить на Земле и никуда не двигаться, а можем стать межпланетной цивилизацией. Главная цель — создать на Марсе поселение, город. Именно тогда мы сможем стать межпланетным видом", — сказал он на конгрессе Международной астронавтической федерации. План колонизации подразумевает создание многоразовой транспортной системы, которая позволит доставить на Марс 100 человек за 80 дней, а затем бизнесмен планирует сократить этот срок до 30 дней. Глава SpaceX сообщил в прошлом году в ходе специального мероприятия, что его компания разрабатывает космический корабль, который сможет заправляться метаном и кислородом на орбите Земли и на Марсе после посадки. Следы метана уже находили на Марсе, поэтому его можно относительно дешево и безопасно производить на планете. Каждый шаттл сможет совершить 12-15 полетов, в общей сложности за 10 тыс. рейсов получится переправить около миллиона человек. Транспортная система должна быть многоразовой - только так можно достигнуть приемлемой цены билета в $200 тыс., считает Элон Маск. Бизнесмен считает, что колония должна состоять из миллиона человек, что сделает ее самоокупаемой. По его планам, это может занять от 40 до 100 лет. Впрочем, опасения Базза Олдрина, что прибывшие люди не смогут найти, где жить, могут быть напрасными. Премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед бин Рашид аль-Мактум недавно выразил серьезные амбиции по поводу намерений властей страны построить марсианский город в серии сообщений в социальной сети. В частности, шейх написал, что проект будет носить название "Марс 2117", он объединит различные точки зрения по поводу создания мини-города и общества на планете Марс в рамках международного сотрудничества. Программа должна продлиться 100 лет, она включает план подготовки ученых ОАЭ для обеспечения доставки людей и продуктов питания на Марс. Проект также касается сферы исследования транспортных средств, энергетики и продуктов питания, которые можно производить на Марсе. Власти эмиратов также продемонстрировали проектный макет марсианского города. Как заявил премьер-министр ОАЭ, человечество давно мечтало высадиться на других планетах. Цель страны состоит в том, чтобы занять лидирующие позиции и возглавить международные усилия в плане освоения Марса.
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